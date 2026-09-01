Ребёнок не хочет идти в школу: что делать и когда это действительно опасно

В конце августа родители часто слышат: «Я не хочу в школу». Иногда это обычная тоска по каникулам, которая проходит через несколько дней после начала занятий.
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