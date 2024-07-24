Операторы БПЛА 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» имени А.С. Павлова при помощи своих FPV-камикадзе продолжают работу по позициям и личному составу ВСУ.
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Операторы БПЛА 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» имени А.С. Павлова при помощи своих FPV-камикадзе продолжают работу по позициям и личному составу ВСУ.
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