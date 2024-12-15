Ипотека под 100%: Замминистра финансов раскрывает ‘экстремальные практики’ банков Ирэн ОрлонскаяЗаместитель министра финансов Иван Чебесков поделился информацией о «радикальных мерах», которые банки принимают для увеличения доходности кредитов.
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