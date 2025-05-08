Кто из "звёзд" отказался бесплатно выступить на праздновании Дня Победы

Кто из "звёзд" отечественного шоу-бизнеса отказался бесплатно выступить на праздновании Дня Победы, и сколько знаменитости могут заработать на поздравлениях соотечественников с великим праздником?Подобное сравнение может показаться неоднозначным и даже кощунственным, но такова уж реальность: наибольшую активность "звёзды" шоу-бизнеса развивают дважды в году - под Новый год и в День Победы.