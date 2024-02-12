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Орбан: Украина должна стать «буферной зоной» за пределами ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину следует оставить в качестве «буферной зоны» между Россией и Западом, которая предоставит определенные гарантии безопасности, но не допустит Украину в члены ЕС или НАТО.

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