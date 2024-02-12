Орбан: Украина должна стать «буферной зоной» за пределами ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину следует оставить в качестве «буферной зоны» между Россией и Западом, которая предоставит определенные гарантии безопасности, но не допустит Украину в члены ЕС или НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)