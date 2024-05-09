«Мигранты станут топливом для восстания»: Предупреждение политолога

Политолог и член Общественной палаты, Армен Гаспарян, выразил серьезные опасения относительно текущего состояния миграционной политики в России, подчеркнув ее неэффективность и потенциальные риски для будущего страны.
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