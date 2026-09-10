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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли: «Стив Балмер обещал мне построить 94 баскетбольные площадки в Лос-Анджелесе, жду компенсации»

Патрик Беверли сообщал, что отказался от 10 дополнительных миллионов в «Сакраменто» (за 3 года), чтобы остаться в «Клипперс» (2019 год).

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