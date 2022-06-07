Специалисты материально-технического обеспечения ЦВО готовят горячее питание и хлеб для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции

Специалисты материально-технического обеспечения ЦВО готовят горячее питание и хлеб для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции

На полевом хлебозаводе военные пекаря выпекают около 1,5 тыс. булок свежего хлеба ежесуточно для дальнейшей отправки в войска.

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