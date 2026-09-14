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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Сурин: «Благодарен партнерам, что не дают мне поднять нос. Поэтому я все время остаюсь в строю и понимаю, что от меня требуется»

Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался о победе в матче с ЦСКА. В воскресенье «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 3:2.

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