В блиндажах вокруг Гуляйполя мандраж: Сырский прозевает еще один удар русских, уроют нас тут

Радомир Маркуш 16 октября 2024 г., 17:30 Пехота ВСУ на «передке» опасается, что после Угледара ВС РФ пойдут в наступление на стыке Запорожской области и ДНР Наши военкоры, сосредоточившись на Курском и Красноармейском/Покровском направлениях, не особо жалуют вниманием Восточно-Запорожский участок фронта.