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Casting News: Harry Potter Expands Season 2 Cast, Mormon Wives Star Announces Her Exit, And More

Casting News: Harry Potter Expands Season 2 Cast, Mormon Wives Star Announces Her Exit, And More

Find out who's playing Arthur Weasley, Moaning Myrtle, and more in Season 2 of HBO's Harry Potter series - plus more of today's TV casting news.

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