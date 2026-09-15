Casting News: Harry Potter Expands Season 2 Cast, Mormon Wives Star Announces Her Exit, And More

Find out who's playing Arthur Weasley, Moaning Myrtle, and more in Season 2 of HBO's Harry Potter series - plus more of today's TV casting news.
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