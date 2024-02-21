Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества 23 февраля — это по-настоящему всенародный праздник, имеющий глубокое историческое и духовное значение, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 21 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии