Жители Левобережного могут заказать поверку счетчиков на городском портале

На портале mos.ru можно заказать поверку счетчиков воды, выбрав удобные дату и время. Поверка — обязательная процедура, которая позволяет определить, корректно ли работают приборы учета и соответствует ли они метрологическим требованиям.
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