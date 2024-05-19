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РЕН ТВ расскажет, как желтая пресса вызвала войну на Кубе

РЕН ТВ расскажет, как желтая пресса вызвала войну на Кубе

Global Look Press/Ken Welsh via www.imago-images.d/www.imago-images.de Отцом желтой прессы называют американского магната Уильяма Херста, рассказала РЕН ТВ кандидат филологических наук старший преподаватель кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ Мария Маслина.

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