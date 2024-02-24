Сотни тысяч детей в Великобритании живут в бедности - итоги социсследования

Сотни тысяч детей в Великобритании живут в бедности, несмотря на то, что их родители официально трудоустроены и работают полный рабочий день - таковы итоги недавнего социального исследования, проведенного в Соединенном Королевстве.
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