ИБ-эксперт Кокорева: мошенники могут получать данные через общественный Wi-Fi

Общественные сети Wi-Fi в аэропортах и заведениях общепита очень удобны, однако не всегда безопасны. Об этом в беседе с РИАМО предупредила руководитель команды информационной безопасности "Почты Mail" Ксения Кокорева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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