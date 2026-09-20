«Как выплюнула»: столичная чиновница от «культурки» опозорилась, когда попутала Бурятию с Якутией и «берега»

Даме пришлось извиняться в соцсетях перед жителями обеих республик – и за свои знания географии, и за то, что сочли формой расизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На север! Казахст...
- Богатство российс...
- Богатство российс...
Сообщение скрыто
ЧЕМ ТАКИМ ЯДОВИТЫМ им там губы накачивают, что они все НАПРОЧЬ ТУПЕЮТ?!!
Только гнать в деревню на свинарник!
Достали папики со своими кисками
судя по имени и тупости.без примеси хохлизма не обошлось...как иллюстрация-старинный анекдот:...Виталина!-Шо,Ангелина?-Та йды сюды и подывысь-ваш Арнольд обосрався!!!
Глянул на фото и на лбу не увидал у ней ни пяди.
да ничего этой голожоповой не будет...видно по фото,что им и совесть там никогда не ночевали...а вместо мозга там здоровенный...
будем надеяться что вакансия руководителя пресс-службы федерального Агентства по управлению и использованию памятников (бюджетное учреждение при Минкультуры и Минимущества РФ)-вакантна- а чиновница которая занимала это место теперь занимает место на бирже труда(без права раьотать в государственных органах в течение всей жизни!