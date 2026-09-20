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«Как выплюнула»: столичная чиновница от «культурки» опозорилась, когда попутала Бурятию с Якутией и «берега»

«Как выплюнула»: столичная чиновница от «культурки» опозорилась, когда попутала Бурятию с Якутией и «берега»

Даме пришлось извиняться в соцсетях перед жителями обеих республик – и за свои знания географии, и за то, что сочли формой расизма.

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ALEKSANDR LIS

будем надеяться что вакансия руководителя пресс-службы федерального Агентства по управлению и использованию памятников (бюджетное учреждение при Минкультуры и Минимущества РФ)-вакантна- а чиновница которая занимала это место теперь занимает место на бирже труда(без права раьотать в государственных органах в течение всей жизни!