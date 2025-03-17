Холодную воду отключат в 18 домах Читы

Сегодня без холодной воды останутся 18 домов в районе улиц Мостовая и Генерала Белика, а также соцучреждения, в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщается в Telegram-канале АО "Водоканал-Чита".
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