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Холодную воду отключат в 18 домах Читы

Холодную воду отключат в 18 домах Читы

Сегодня без холодной воды останутся 18 домов в районе улиц Мостовая и Генерала Белика, а также соцучреждения, в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщается в Telegram-канале АО "Водоканал-Чита".

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