Око за око: в Казани самосуд над кавказцами произвезен прямо при выходе из лифта

10:1 - это обычная пропорция для кавказцев: на одного русского меньше, чем вдесятером не прыгают. Поэтому в данном случае поговорка "Долг платежом красен" актуальна и по-другому не м.б. Кавказцы должны знать, что беспредельничать не у себя д.б. крайне опасно, вплоть до летального. И это их будет останавливать. 😡🇷🇺

Коська

Великий говорил "БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ"!!! А что бы муфлоны горные не бегали и писали заявления в полиции, вопрос решается РАЗ И НАВСЕГДА............. И второе. Это не будет происходить ВВААЩЩЕЕ, если наши правоохранители просто вспомнять КТО ОНИ И ЗАЧЕМ ХОДЯТ НА СЛУЖБУ, а то не ровен час и к ним применят ТО, о чем предупреждал великий, а вот это будет уже МЕСЕВО, а ОНО НАМ НАДО???