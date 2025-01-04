Avia.pro - СМИ История в казанском ЖК «Салават Купере» всколыхнула общественность. Группа местных молодых людей устроила самосуд над двумя кавказцами, которые ранее поколотили их друга, украли его личные вещи и выбили зубы.
Око за око: в Казани самосуд над кавказцами произвезен прямо при выходе из лифта
Комментарии
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Русский Империалист
10:1 - это обычная пропорция для кавказцев: на одного русского меньше, чем вдесятером не прыгают. Поэтому в данном случае поговорка "Долг платежом красен" актуальна и по-другому не м.б. Кавказцы должны знать, что беспредельничать не у себя д.б. крайне опасно, вплоть до летального. И это их будет останавливать. 😡🇷🇺
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18 час.
Коська
Великий говорил "БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ"!!! А что бы муфлоны горные не бегали и писали заявления в полиции, вопрос решается РАЗ И НАВСЕГДА............. И второе. Это не будет происходить ВВААЩЩЕЕ, если наши правоохранители просто вспомнять КТО ОНИ И ЗАЧЕМ ХОДЯТ НА СЛУЖБУ, а то не ровен час и к ним применят ТО, о чем предупреждал великий, а вот это будет уже МЕСЕВО, а ОНО НАМ НАДО???
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17 час.
Людмила Ненашева
Правильно парни все сделали.
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12 час.
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