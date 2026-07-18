UBS прогнозирует рост космической экономики до $1,3 трлн к 2040 году

Мировая космическая экономика может вырасти до $1,3 трлн к 2040 году благодаря удешевлению запусков, развитию спутниковых сервисов и увеличению государственных расходов на оборонные космические программы.
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