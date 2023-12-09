Русские – самый воинственный народ в мире

Галина Чужая

Мы не воинственный народ, а самый миролюбивый, гостеприимный и терпеливый народ. Но вот выводить нас из себя не стоит - наше терпение и доброта не бесконечны. Наше смирение и уступчивость принимают за слабость. Недаром наша страна раскинулась между Востоком и Западом - опыт Запада и мудрость Востока всегда с нами. Не надо нас трогать и тогда будет вам (еуропам) счастье.