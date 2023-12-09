Медвежий угол
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Медвежий угол

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Русские – самый воинственный народ в мире

Русские – самый воинственный народ в мире

Русские могут то, что другим не под силу В октябре 2023 американский журнал US News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире.

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Комментарии
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Галина Чужая
Мы не воинственный народ, а самый миролюбивый, гостеприимный  и терпеливый народ. Но вот выводить нас из себя  не стоит - наше терпение и доброта не бесконечны.  Наше смирение и уступчивость принимают за слабость. Недаром наша страна раскинулась между Востоком и Западом - опыт Запада и мудрость Востока всегда с нами. Не надо нас трогать и тогда будет вам (еуропам) счастье.
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