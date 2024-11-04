Володин: попытки изолировать Россию и разорвать экономику закончились провалом

Попытки изолировать Россию и уничтожить ее экономику закончились провалом для их инициаторов. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню народного единства в своем Telegram-канале.
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