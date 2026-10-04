Виктория Исакова после смерти мужа: дочь сыграла ее в детстве в его последнем фильме

Юрий Мороз умер в июле 2025-го, и Виктория Исакова надолго исчезла с радаров. Теперь 49-летняя актриса снова в работе: снимается, выходит к зрителям на фестивалях, а на публике все чаще появляется вместе с десятилетней дочерью Варварой.