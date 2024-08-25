Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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The New York Times нашла секрет неожиданной популярности невзрачной Камалы Харрис

The New York Times нашла секрет неожиданной популярности невзрачной Камалы Харрис

Колумнист либерального американского издания The New York Times Дэвид Леонхардт рассуждает на страницах газеты о том, «Почему центризм Камалы Харрис работает?» и пытается дать обьяснение резкому росту рейтингов всегда державшейся в тени Байдена вице-президента США после ее внезапного номинирования на главную должность в Штатах.

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