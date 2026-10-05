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Регионы России

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Приложения «Яндекса» с Алисой вошли в топ-15 популярных ИИ-продуктов мира

Приложения «Яндекса» с Алисой вошли в топ-15 популярных ИИ-продуктов мира

Особенность рейтинга состоит в том, что он учитывает не только отдельные чат-боты, но и привычные приложения, где генеративный ИИ стал важной частью пользовательского опыта.

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