Ученые совершили прорыв в изучении солнечных бурь

Специалисты создали модель, объясняющую движение заряженных частиц Исследователи из Университета штата Мичиган представили новую модель, объясняющую, как заряженные частицы — протоны и электроны — ускоряются и распространяются во время солнечных бурь.
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