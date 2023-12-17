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Захарова оценила отказ украинки играть с теннисисткой из России

Захарова оценила отказ украинки играть с теннисисткой из России

Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Prange Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала "Известиям" отказ украинки Марты Костюк от игры с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции.

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