Программу благоустройства на 2027 год утвердят в Подмосковье до 1 февраля

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области формирует программу работ на 2027 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- VG Семерых мигрантов...
- ЮБ Семерых мигрантов...
- Виорика Дэнчилэ: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым