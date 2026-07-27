В Алуште все помещения, предназначенные для укрытий, должны быть открыты

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщила глава администрации города Галина Огнёва, несколько дней назад всем управляющим компаниям была дана команда открыть все подвалы и помещения, которые являются укрытиями.
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