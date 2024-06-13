Работы по благоустройству проведут в четырёх дворах на Челобитьевском шоссе

В этом году в районе Северный будут проведены работы по благоустройству четырёх дворовых территорий на Челобитьевском шоссе возле дома 14, корпус 1, корпус 2 и корпуса 3, 4, 5, а также у дома 10, корпус 1.
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