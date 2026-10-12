Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве выпадет первый снег

Первый снег в Москве может выпасть в начале ноября, а до конца октября в столице сохранится преимущественно тёплая погода, рассказала «Москве 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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