Экс-инспекторы ДПС в Краснодаре получили до 10 лет за взятки

Советский районный суд Краснодара приговорил трёх бывших инспекторов ДПС к срокам от 7 лет 2 месяцев до 10 лет строгого режима за взятки и вымогательство у водителей, а дело четвёртого фигуранта приостановлено из-за заключения им военного контракта.