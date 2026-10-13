Экс-инспекторы ДПС в Краснодаре получили до 10 лет за взятки

Советский районный суд Краснодара приговорил трёх бывших инспекторов ДПС к срокам от 7 лет 2 месяцев до 10 лет строгого режима за взятки и вымогательство у водителей, а дело четвёртого фигуранта приостановлено из-за заключения им военного контракта.
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