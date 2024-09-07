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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Товарищеские матчи. ЦСКА одолел «Тофаш», «Локомотив-Кубань» победил «Тюрк Телеком»

В рамках Gloria Cup в Анталии ЦСКА победил «Тофаш», одним из героев концовки стал новичок Алекса Аврамович.

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