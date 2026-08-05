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Крымская газета

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Хранитель морских путей: в Черноморском музее открылась выставка к юбилею Тарханкутского маяка

Хранитель морских путей: в Черноморском музее открылась выставка к юбилею Тарханкутского маяка

В Черноморском историко‑краеведческом музее открылась экспозиция «Тарханкутский маяк - хранитель морских путей», посвящённая юбилею одного из старейших навигационных сооружений Крыма, сообщили в местной администрации.

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