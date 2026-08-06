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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» за 23+2 млн евро купит Медину у «Марселя». Аргентинский защитник подпишет 5-летний контракт после отпуска (L’quipe)

Защитник « Марселя » Факундо Медина перейдет в « Байер », сообщает L’Équipe. Клубы договорились о сумме трансфера, которая составит 25 миллионов евро – фиксированная сумма в 23 млн евро + 2 млн в виде бонусов.

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