Байден счел возмутительной выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Президент США Джо Байден заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта является возмутительным.
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