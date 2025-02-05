Международную авиавыставку NAIS в Москве посетят более 7 тыс. специалистов

Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS пройдет в Москве 5–6 февраля. Главными темами для обсуждения станут безопасность полетов, обеспечение летной годности воздушных судов, а также развитие беспилотных систем в России.
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