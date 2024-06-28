Трамп вновь заявил, что РФ может занять всю территорию Украины

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Регуляторы мировые хреновы: «Россия при Буше, Россия при Обаме приобретала территории. Россия при Байдене, складывается впечатление, заберет все целиком». Вам, сукам амерам, какое дело? Россия воспитывает своего младшего недоделанного сраного братца. Дала ему ВСЁ, что только он хотел и даже больше. А в ответ козни, гадости и прочее. Эта порка хохлов показательная, только по-русски. А то эти гады забыли, откуда они родом. Инкубаторские.