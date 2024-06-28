Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Хорошо, что сейчас каникулы и выпускные вечера закончились. Этим уродам не привыкать убивать детей.В Донецке ракета ...
  • Иван Иванов
    А где она их возьмёт?Есть один и тот без испытаний.ЦГ: после сообщен...
  • Наталья Котельникова
    Народу незачем объяснять им же самим созданные афоризмы. СПАСИБО Александр Иванович Бастрыкин Вам большое, что у...Глава СК РФ Бастр...

Трамп вновь заявил, что РФ может занять всю территорию Украины

Трамп вновь заявил, что РФ может занять всю территорию Украины

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз отметил, что Российская Федерации в обозримом будущем будет способна освободить каждый из регионов Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
n
nyha
НЕ МОЖЕТ...А займёт..
Ответить
15 час.
С С
Регуляторы мировые хреновы: «Россия при Буше, Россия при Обаме приобретала территории. Россия при Байдене, складывается впечатление, заберет все целиком». Вам, сукам амерам, какое дело? Россия воспитывает своего младшего недоделанного сраного братца. Дала ему ВСЁ, что только он хотел и даже больше. А в ответ козни, гадости и прочее. Эта порка хохлов показательная, только по-русски. А то эти гады забыли, откуда они родом. Инкубаторские.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх