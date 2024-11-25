Правительство Австралии отказалось от законопроекта о дезинформации

Правительство Австралии отозвало законопроект, согласно которому онлайн-платформы могли бы штрафоваться на сумму до 5 процентов от их глобального дохода, если бы они не смогли остановить распространение дезинформации.
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