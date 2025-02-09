20 тысяч латвийцев хотят переехать в Россию

Весьма популярна тема переезда в Россию у жителей Латвии. Более 20 тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в нашу страну, заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
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