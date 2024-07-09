Политолог Васильев указал на сильный политический кризис в Демпартии США

Несмотря на критику и призывы снять свою кандидатуру на пост президента США, Джо Байден планирует продолжать предвыборную кампанию, что вызывает беспокойство как среди союзников Вашингтона в Европе, так и внутри Демократической партии.
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