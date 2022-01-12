Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Маринина
    Всё правильно. Украинский язык ни в одной школе не изучалсяЗапад забывает пр...
  • Георгий Михалев
    Надо же, немного не дотерпел. Уж если всю жизнь терпел, что, нервы лопнули?В Череповце пенси...
  • Konstantin Петров
    Может она мыла швабру о снег?Отчаянные попытки...

Публицист Союстов: дипломатическая «разведка боем» в Женеве закончилась вничью

Публицист Союстов: дипломатическая «разведка боем» в Женеве закончилась вничью

Позиция ФРГ и Франции может повлиять на «твердолобость» США. 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков четко расставил акценты в промежуточных итогах первого раунда диалога России и США по стратегической стабильности: поводов для оптимизма немного, готовности для нового разговора Путина и Байдена после консультаций 10 января в Женеве пока нет, позитивная оценка замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым переговоров относится исключительно к их характеру — открытому, субстантивному и прямому.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх