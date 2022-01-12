Публицист Союстов: дипломатическая «разведка боем» в Женеве закончилась вничью

Позиция ФРГ и Франции может повлиять на «твердолобость» США. 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков четко расставил акценты в промежуточных итогах первого раунда диалога России и США по стратегической стабильности: поводов для оптимизма немного, готовности для нового разговора Путина и Байдена после консультаций 10 января в Женеве пока нет, позитивная оценка замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым переговоров относится исключительно к их характеру — открытому, субстантивному и прямому.