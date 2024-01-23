У малоимущих россиян предложили забрать квартиры

Потому что у большинства граждан страны нет денег на оплату содержания жилья Большинство россиян финансово не способны содержать свое жилье, поэтому необходимо деприватизировать часть квартир, заявил "Аргументам и Фактам" председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.