Актуальные способы декорирования маникюра

Красивый дизайн маникюра должен присутствовать независимо от времени года и суток. В настоящий зимний период времени маникюр выполняют с декорированием блесток, шиммера, глиттера, втирки и других интересных элементов.
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