Новинки дорам 2021: Лето #1

Ну что, вот и наступило долгожданное лето! Каникулы, море, отдых, круглые сутки напролёт в обнимочку с любимой дорамкой в режиме "ну ещё одна серия и я спать", а тут поднимаешь глаза - утро, вся дорама досмотрена, все домашние просыпаются, а ты только-только заваливаешься спать и точно знаешь, что будить тебя не будут, каникулы/отпуск же! Хотя, когда это нормальному дорамщику нужны были отпуска да каникулы ради бессонной ночки с зацепившей душу дорамой? Знаю, у каждого свой список, причём в большинстве часто преобладает уже полностью вышедшая дорама (отсюда и наши вечные мешочки под глазами), но и онгоинги нас ждут не менее увлекательные! Пентхаус (3 сезон) Начну с продолжения популярной дорамы, которая просто не отпускает, пока не посмотришь до конца! Влaсть, жaдность, корысть, выживaние - стоэтажное здание, самое элитное и единственное в своём роде, наполненное самыми опасными хищниками, которые не терпят посягательств на свою территорию.