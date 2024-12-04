В НАТО обсуждают гарантии Киеву, «которые не провоцировали бы РФ»

Министры иностранных дел стран НАТО в ходе двухдневной встречи в Брюсселе обсуждали усиление поставок вооружений Украине перед возможными мирными переговорами, а также рассмотрели варианты гарантий безопасности для Киева, которые, по их утверждению, не должны вызывать эскалации со стороны России.