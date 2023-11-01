В инциденте с губернаторскими машинами в аэропорту разберётся ГИБДД Челябинска

В Госавтоинспекции обещают возбудить дело.Инцидент с автомобилями правительства Челябинской области, которые заняли автобусную остановку в аэропорту "Курчатов", который день не сходит со страниц новостных изданий.
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