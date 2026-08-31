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"Малое ПВО" Украины: есть ли жизнь после Patriot?

"Малое ПВО" Украины: есть ли жизнь после Patriot?

Когда переговоры о локализации производства ракет PAC-3 от корпорации Raytheon окончательно увязли, в Киеве бросились искать альтернативы.

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