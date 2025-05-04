Профессор Никифоров объяснил опасность грибка-убийцы Aspergillus

Грибок Aspergillus представляет опасность для людей с сильно ослабленным иммунитетом. Об этом сообщил профессор Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета.
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