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Царьград

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ООН подчеркнула важность партнерства с ШОС на саммите в Бишкеке

ООН подчеркнула важность партнерства с ШОС на саммите в Бишкеке

Генсек ООН Антониу Гутерреш на саммите в Бишкеке отметил ценность сотрудничества с ШОС. Он выделил четыре ключевых области для углубления партнерства: глобальная безопасность, развитие, климатические действия и искусственный интеллект.

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